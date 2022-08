Vainqueur en trois manches de son pote Thanasi (6−3, 6–4, 7–6), Nick en menait pas large en confé­rence de presse même s’il continue sa route à New‐York. Au prochain tour, il affron­tera Bonzi vain­queur en 5 sets d’Humbert.

« Je me suis approché de Thanasi et je lui ai dit : « Écoute, je ne me suis jamais senti aussi mal à l’aise sur un court de tennis ». La vérité est que je me sentais pas bien. Nous avons notre casier l’un à côté de l’autre dans les vestiaires ici. Je sais ce qu’il repré­sente pour moi. Nous avons partagé tant de moments ensemble sur un court de tennis. Nous avons un très grand respect l’un pour l’autre. On a traversé des épreuves ensemble quand j’étais mal, quand il était pas bien. Il m’a toujours soutenu. J’étais en colo­ca­tion avec lui et cela marque une amitié. Il s’est toujours soucié de moi. Il m’a vu grandir et je l’ai vu grandir. Je l’ai vu être résis­tant malgré toutes ses bles­sures. Pour être honnête, je ne veux pas rejouer un tel match, je ne veux pas revivre cela, jamais »