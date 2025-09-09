On le sait, les fameux shows à la télévision américaine sont nombreux et toutes les chaines se bousculent pour avoir le privilège de recevoir sur leur plateau les vainqueurs de l’US Open. The Today Show diffusé sur NBC est un vrai must dans ce domaine.
Du coup, personne n’a été étonné de voir arriver Sabalenka et Alcaraz avec les trophée dans les mains.
En revanche quand Aryna a répondu à sa première question en parlant de Jannik au lieu de Carlos on a senti un vent de panique.
Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025
Carlos’ reaction :
“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good”
😂😂😂
(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4
Vent de panique qui n’a duré qu’une seconde d’autant que l’Espagnol, toujours aussi cool, a excusé la Biélorusse en invoquant l’horaire matinale. La classe…
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 08:09