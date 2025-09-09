AccueilVidéosL'énorme bourde de Sabalenka sauvée par la classe d'Alcaraz
VidéosUS Open

L’énorme bourde de Sabalenka sauvée par la classe d’Alcaraz

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

On le sait, les fameux shows à la télé­vi­sion améri­caine sont nombreux et toutes les chaines se bous­culent pour avoir le privi­lège de rece­voir sur leur plateau les vain­queurs de l’US Open. The Today Show diffusé sur NBC est un vrai must dans ce domaine.

Du coup, personne n’a été étonné de voir arriver Sabalenka et Alcaraz avec les trophée dans les mains. 

En revanche quand Aryna a répondu à sa première ques­tion en parlant de Jannik au lieu de Carlos on a senti un vent de panique. 

Vent de panique qui n’a duré qu’une seconde d’au­tant que l’Espagnol, toujours aussi cool, a excusé la Biélorusse en invo­quant l’ho­raire mati­nale. La classe…

Publié le mardi 9 septembre 2025 à 08:09

