Andy Roddick est forcément revenu, dans le dernier épisode de son podcast, sur la démonstration de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open. Et l’ancien numéro 1 mondial s’est dit très impressionné par la qualité de service de l’Espagnol, qu’il a d’ailleurs croisé quelques heures avant la rencontre.
« Je lui ai parlé de son service ce matin dans les vestiaires et il m’a dit : ‘Oui, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons’. Avant, il montait et descendait tout droit, donc il devait pousser d’un côté. Il n’utilisait pas beaucoup les effets. Et il m’a dit : ‘C’est beaucoup mieux, non ?’. Je lui ai répondu : ‘Oui, c’est beaucoup mieux’. C’est dingue, et puis il nous a offert ce spectacle au service que nous avons vu ce (dimanche) soir, il a dominé du début à la fin. Pour moi, c’est le tournoi du Grand Chelem le plus dominant que je l’ai vu jouer, c’est complètement fou, dingue et effrayant à la fois. »
Publié le lundi 8 septembre 2025 à 19:44