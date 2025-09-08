Andy Roddick est forcé­ment revenu, dans le dernier épisode de son podcast, sur la démons­tra­tion de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open. Et l’an­cien numéro 1 mondial s’est dit très impres­sionné par la qualité de service de l’Espagnol, qu’il a d’ailleurs croisé quelques heures avant la rencontre.

« Je lui ai parlé de son service ce matin dans les vestiaires et il m’a dit : ‘Oui, c’est quelque chose sur lequel nous travaillons’. Avant, il montait et descen­dait tout droit, donc il devait pousser d’un côté. Il n’uti­li­sait pas beau­coup les effets. Et il m’a dit : ‘C’est beau­coup mieux, non ?’. Je lui ai répondu : ‘Oui, c’est beau­coup mieux’. C’est dingue, et puis il nous a offert ce spec­tacle au service que nous avons vu ce (dimanche) soir, il a dominé du début à la fin. Pour moi, c’est le tournoi du Grand Chelem le plus domi­nant que je l’ai vu jouer, c’est complè­te­ment fou, dingue et effrayant à la fois. »