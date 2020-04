Comme le rapporte le site de L’Equipe, le président de la fédération américaine, Danny Zausner, n’envisage pas pour l’instant une annulation de l’US Open (31 août au 13 septembre). Malgré la pandémie qui vient de s’installer aux Etats-Unis et notamment à New-York, Danny Zausner reste positif : « Nous allons continuer de travailler chaque jour comme si le tournoi allait se dérouler, et nous espérons, dans cinq mois, avoir le bonheur de voir les joueurs s’entraîner et jouer sur ces terrains. » Les qualifications doivent démarrer dès le 24 août.