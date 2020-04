Lors d’un live sur Instagram, Coco Gauff, qui connaît bien la France, a décidé de profiter de ce temps de confinement pour apprendre la langue de Molière. C’est ce qu’elle a déclaré dernièrement en se donnant un challenge très précis : « J’apprends le français en ce moment. Mon but, c’est que dans deux ans, quand j’aurai 18 ans, je sois complètement fluide et que je puisse le parler couramment. » Vu l’opiniâtreté de la « gamine », on est presque certain qu’elle va une nouvelle fois atteindre cette objectif.