Alors que le déplacement en Californie à Indian Wells a été refusé par l’un des sponsors de la compétition, pour ne pas la nommer la banque JP Morgan, un report de l’US Open plus tard dans la saison, en novembre par exemple est impossible à cause de la reprise de la NFL qui est de loin le sport le plus populaire des Etats-Unis.

En effet, à ce moment là, ce n’est pas un sponsor qui ne serait pas d’accord mais le diffuseur ESPN détenteur des droits. On comprend donc que l’USTA envisage déjà l’idée de faire le tournoi à huis clos pour limiter la casse.

On rappelle que l’US Open est la source principale de financement de la fédération américaine et qu’une annulation serait payé au prix fort d’autant que l’USTA a des frais fixes importants.