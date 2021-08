Andy Murray et Novak Djokovic se connaissent depuis environ l’âge de 5 ans. Et lorsque les deux hommes se retrouvent à l’en­traî­ne­ment avant le grand début de l’US Open, ils ont plein de choses à se dire et à partager.

Tous les deux chez l’équi­pe­men­tier Head, ils ont notam­ment comparé leur gamme de raquette. Le Britannique jouant avec une Radical tandis que le Serbe utilise une Graphene.