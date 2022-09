Nick Kyrgios s’est qualifié pour les quarts de finales de l’US Open après une nouvelle victoire sur le numéro un mondial, Daniil Medvedev. L’Australien qui a adopté une nouvelle atti­tude depuis quelques mois a été ques­tionné sur ce qui avait changer en lui et sur sa percep­tion de lui‐même.

« J’en avais juste marre de laisser tomber les gens. Je ne sais pas, de me sentir comme ça. J’ai l’im­pres­sion que je rends les gens fiers main­te­nant. J’ai l’im­pres­sion que l’on ne dit plus autant de choses néga­tives sur moi. Je voulais juste inverser le cours des choses. C’est ça, en gros. J’étais tout le temps déprimée, je m’api­toyais sur mon sort. Je voulais juste changer ça. » s’est confié Nick Kyrgios qui après sa victoire, se rapproche un peu plus en plus de son premier majeur…