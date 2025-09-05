Alors qu’il devra battre Carlos Alcaraz, ce vendredi soir en demi‐finales de l’US open, et très probablement, Jannik Sinner, en finale, pour décrocher ce fameux 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a estimé qu’il en était capable dans des propos rapportés par nos confrères serbes de Sportklub.
« Quand je suis en forme et capable de jouer mon meilleur tennis, je crois toujours que je peux battre à la fois Alcaraz et Sinner. La chose la plus cruciale est que je dois fournir un grand effort, travailler très dur et pousser mon corps à ses limites pour avoir l’opportunité de les affronter. C’est une bataille quelque peu inégale car leur jeunesse et leur supériorité actuelle leur permettent d’arriver en pleine condition, alors que moi, j’ai déjà le réservoir à moitié vide. C’est la biologie. On pourrait dire que cela me profite de jouer en demi‐finale contre Carlos plutôt que Jannik, du moins, c’est ce que suggèrent les derniers résultats. Quoi qu’il en soit, en Australie et à Londres, je suis arrivé blessé en demi‐finales et maintenant, ce n’est pas le cas. Chaque match est une histoire différente. Je sais qu’Alcaraz est le favori, il joue à un niveau impressionnant, mais j’espère élever mon niveau. Ces matchs sont ce qui me pousse à continuer à concourir, c’est excitant d’avoir l’opportunité de battre les meilleurs actuellement. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 16:46