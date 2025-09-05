AccueilUS OpenNovak Djokovic envoie un message à Alcaraz et Sinner : "Quand je...
US Open

Novak Djokovic envoie un message à Alcaraz et Sinner : « Quand je suis en forme et capable de jouer mon meilleur tennis, je crois toujours que je peux battre à la fois Carlos et Jannik »

Thomas S
Par Thomas S

-

2825

Alors qu’il devra battre Carlos Alcaraz, ce vendredi soir en demi‐finales de l’US open, et très proba­ble­ment, Jannik Sinner, en finale, pour décro­cher ce fameux 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a estimé qu’il en était capable dans des propos rapportés par nos confrères serbes de Sportklub.

« Quand je suis en forme et capable de jouer mon meilleur tennis, je crois toujours que je peux battre à la fois Alcaraz et Sinner. La chose la plus cruciale est que je dois fournir un grand effort, travailler très dur et pousser mon corps à ses limites pour avoir l’op­por­tu­nité de les affronter. C’est une bataille quelque peu inégale car leur jeunesse et leur supé­rio­rité actuelle leur permettent d’ar­river en pleine condi­tion, alors que moi, j’ai déjà le réser­voir à moitié vide. C’est la biologie. On pour­rait dire que cela me profite de jouer en demi‐finale contre Carlos plutôt que Jannik, du moins, c’est ce que suggèrent les derniers résul­tats. Quoi qu’il en soit, en Australie et à Londres, je suis arrivé blessé en demi‐finales et main­te­nant, ce n’est pas le cas. Chaque match est une histoire diffé­rente. Je sais qu’Alcaraz est le favori, il joue à un niveau impres­sion­nant, mais j’es­père élever mon niveau. Ces matchs sont ce qui me pousse à conti­nuer à concourir, c’est exci­tant d’avoir l’op­por­tu­nité de battre les meilleurs actuellement. »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 16:46

