Justine Henin : « Je pense en effet que Djokovic préfère nette­ment Alcaraz que Sinner. C’est une confron­ta­tion qui lui est indé­nia­ble­ment plus favo­rable, tant sur le plan tennis­tique que psychologique »

Consultante pour Eurosport durant cette quin­zaine de l’US Open, Justine a tenté d’ex­pli­quer pour­quoi Novak Djokovic préfère affronter Carlos Alcaraz plutôt que Jannik Sinner, à quelques heures du duel tant attendu entre le Serbe et l’Espagnol en demi‐finales (21h, heure française). 

« Je pense en effet que Djokovic préfère nette­ment Alcaraz que Sinner. C’est une confron­ta­tion qui lui est indé­nia­ble­ment plus favo­rable, tant sur le plan tennis­tique que psycho­lo­gique. C’était flagrant lors de leur dernier match à l’Open d’Australie : s’il a gagné, c’est parce qu’il a réussi à faire complè­te­ment dérailler Alcaraz. Pour diffé­rentes raisons, il arrive mieux à rentrer dans sa tête et à le manœu­vrer. Je pense qu’il y a déjà une dimen­sion mentale dans tout cela. Je ne dirais pas qu’il a une emprise sur Alcaraz, le mot serait trop fort d’au­tant qu’Alcaraz l’a déjà battu dans des grands matches. Mais disons qu’il arrive mieux à faire ressortir son côté émotionnel. Alcaraz a souvent évoqué le respect que ces grands joueurs lui inspirent. En Australie, on l’a vu : il semblait plus préoc­cupé par Djokovic que par son propre jeu. Et il a fini par se faire avoir. Sinner aussi a du respect, bien sûr. Mais disons qu’il semble avoir plus de recul sur cette dimension‐là. »

Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 17:07

