Consultante pour Eurosport durant cette quinzaine de l’US Open, Justine a tenté d’expliquer pourquoi Novak Djokovic préfère affronter Carlos Alcaraz plutôt que Jannik Sinner, à quelques heures du duel tant attendu entre le Serbe et l’Espagnol en demi‐finales (21h, heure française).
« Je pense en effet que Djokovic préfère nettement Alcaraz que Sinner. C’est une confrontation qui lui est indéniablement plus favorable, tant sur le plan tennistique que psychologique. C’était flagrant lors de leur dernier match à l’Open d’Australie : s’il a gagné, c’est parce qu’il a réussi à faire complètement dérailler Alcaraz. Pour différentes raisons, il arrive mieux à rentrer dans sa tête et à le manœuvrer. Je pense qu’il y a déjà une dimension mentale dans tout cela. Je ne dirais pas qu’il a une emprise sur Alcaraz, le mot serait trop fort d’autant qu’Alcaraz l’a déjà battu dans des grands matches. Mais disons qu’il arrive mieux à faire ressortir son côté émotionnel. Alcaraz a souvent évoqué le respect que ces grands joueurs lui inspirent. En Australie, on l’a vu : il semblait plus préoccupé par Djokovic que par son propre jeu. Et il a fini par se faire avoir. Sinner aussi a du respect, bien sûr. Mais disons qu’il semble avoir plus de recul sur cette dimension‐là. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 17:07