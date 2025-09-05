Comment battre Jannik Sinner ? C’est la ques­tion que tous les adver­saires de l’Italien se posent, à commencer par Félix Auger‐Aliassime, qui tentera de réaliser un exploit cette nuit (pas avant 1h du matin) en demi‐finales de l’US Open.

Nos confrères de L’Équipe ont tenté de répondre à cette ques­tion en inter­ro­geant notam­ment l’en­traî­neur fran­çais, Julien Cassaigne, ex‐coach de Richard Gasquet, qui a disputé le dernier match de sa carrière face au numéro 1 mondial à Roland‐Garros en mai dernier.

« Sur dur, il paraît imbat­table, mais demain (samedi), Félix fait 35 aces, il ne rate pas une balle, il peut le battre. À mon avis, le conseil que donnent la plupart des coaches qui ont un joueur qui affronte Sinner, c’est qu’il faut essayer de mettre un petit grain de sable. On sait que si tu joues à hauteur de hanche, droite, gauche, et que tu le déplaces, il est abso­lu­ment injouable. Tu as l’im­pres­sion qu’il peut jouer 4 heures à ce rythme‐là sans rater, et que tout d’un coup, il appuie sur un bouton et que la balle part à 10 000. C’est ça qui est très parti­cu­lier, c’est qu’il ne rate pas, il tape très fort, et quand il veut, en plus, il finit. Mettre un grain de sable, c’est essayer de varier un peu les hauteurs, un peu les effets, peut‐être lui jouer un peu plus court sur le coup droit, mais si tu rates ta balle courte ou ton chip, tu prends une mite gagnante, donc il n’y a pas énor­mé­ment de solu­tions. Bien tenir son service, forcé­ment, parce que lui, il retourne très bien et te met sous pres­sion direct. Si toi, tu n’as pas de points gratuits sur ton service, c’est dur, parce que lui, il a les deux. »