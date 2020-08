Après le forfait de Nick Kyrgios chez les messieurs, c’est au tour de la 29e joueuse mondiale Qiang Wang de renoncer à participer à l’US Open. Les restrictions de voyage pour les joueurs et joueuses en provenance d’Asie et d’Océanie vont compromettre certaines participations.

C’est d’ailleurs la raison évoquée par la joueuse chinoise, dans un communiqué où elle annonce également la fin de sa collaboration avec son entraîneur Thomas Drouet. « En raison des restrictions de voyages et de sécurité, mon équipe et moi avons pris la décision de nous retirer du tournoi de Cincinnati et de l’US Open. J’espère vous voir aux États-Unis l’an prochain. »