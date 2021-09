Lors de sa confé­rence de presse, on a inter­rogé Raducanu sur ses origines et sur l’in­fluence que cela aurait ou avoir sur sa menta­lité et son ambi­tion : « Ma mère qui est chinoise m’a défi­ni­ti­ve­ment inculqué l’idée de la disci­pline et du travail acharné. Quand j’étais plus jeune je me suis beau­coup inspiré du parcours de Li Na, et même main­te­nant j’y pense encore car elle a été une compé­ti­trice assez féroce » a expliqué Emma qui s’est souvenue d’un événe­ment très précis de la carrière de la joueuse chinoise.

« J’ai un souvenir très précis de sa finale face à Schiavone à Roland‐Garros. Ce fut défi­ni­ti­ve­ment un match long et diffi­cile. Mais c’est encore une fois sa force mentale et de rési­lience qui ont fait la diffé­rence. Ce match me reste encore à l’es­prit aujourd’hui »