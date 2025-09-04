Battu par Jannik Sinner au premier tour de Roland‐Garros (6−4, 6–3, 7–5) et par Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open (7–6[3], 6–3, 6–4), Arthur Rinderknech a expliqué à Eurosport ce qui faisait selon lui la différence entre les deux meilleurs joueurs actuels et les autres.
« Ce n’est pas évident de les jouer. L’équation est assez difficile parce qu’ils ont réponse à tout et ils te prennent à la gorge d’entrée. Tu as l’impression de subir un raz‐de‐marée, ce qui n’est pas toujours le cas avec les autres joueurs. Ils sont un cran au‐dessus physiquement et tennistiquement. Un petit détail que j’ai ressenti avec Carlos, c’est que par moment j’arrive à mettre des bonnes frappes en place qui me permettraient contre tous les autres joueurs de recevoir une balle plus courte. Mais contre Sinner et Alcaraz on prend une contre‐attaque et on est tout de suite en défense, et c’est nous qui reculons. J’ai l’impression qu’ils ont un coup d’avance sur nous. »
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 12:59