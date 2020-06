L’US Open sera-t-il boudé par les cadors du circuit ? Les mesures mises en place par l’USTA font débat, même si Novak Djokovic a revu légèrement sa position. Interrogée par le média grec SDNA, Maria Sakkari, 20e mondiale, a confirmé de son côté qu’elle sera bien présente dans la Big Apple : « Bien sûr que j’irai à New York. Je ne suis pas d’accord avec de nombreuses mesures qui ont été annoncées, comme l’absence de qualifications qui permet aux joueurs au-delà des 100 de marquer des points et de gagner de l’argent. La vérité est que je ne pense pas qu’un joueur puisse être d’accord avec ça. Malheureusement, ce n’est pas entre nos mains. »

La joueuse grecque estime que les meilleurs finiront par changer et que les absences seront peu nombreuses : « Il y a des rumeurs sur l’absence de grands noms. Même si on ne peut pas en être sûr encore, je pense qu’ils finiront par changer d’avis. Halep a dit qu’elle pourrait être absente, mais je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’absences. Tous les joueurs et joueuses avec qui j’ai parlé ne sont pas d’accord avec les conditions proposées par l’USTA, mais tout le monde veut rejouer. »