Shelton, inter­rogée par sa petite amie en confé­rence de presse : « Pourquoi lui laisser poser une ques­tion ? Laissez entrer n’im­porte qui ici à ce stade »

Très solide vain­queur de Carreno Busta au deuxième tour de l’US Open cette nuit (6−4, 6–2, 6–4), Ben Shelton a eu la surprise de voir sa petite amie, Trinity Rodman, fille de l’an­cien basket­teur Dennis Rodman, lui poser une ques­tion à propos de son service en confé­rence de presse.

Et après avoir fait un peu d’hu­mour, l’Américain a joué le jeu. 

Trinity Rodman : « Comment te sens‐tu après ne pas avoir réussi à servir plus vite que 220 km/h ?.
Ben Shelton : (rires) Pourquoi lui donner une ques­tion ? Il faisait froid dehors, je pense que c’est la raison prin­ci­pale. J’étais concentré sur des zones plus cachées, mais je n’y suis pas arrivé. Donc j’aurai peut‐être dû servir plus fort. Je le ferai la prochaine fois. Laissez entrer n’im­porte qui ici à ce stade (sourire). »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 12:26

