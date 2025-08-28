Très solide vain­queur de Carreno Busta au deuxième tour de l’US Open cette nuit (6−4, 6–2, 6–4), Ben Shelton a eu la surprise de voir sa petite amie, Trinity Rodman, fille de l’an­cien basket­teur Dennis Rodman, lui poser une ques­tion à propos de son service en confé­rence de presse.

Et après avoir fait un peu d’hu­mour, l’Américain a joué le jeu.

Trinity Rodman out here asking the tough ques­tions of Ben Shelton 😅 pic.twitter.com/GofD84LNXY — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Trinity Rodman : « Comment te sens‐tu après ne pas avoir réussi à servir plus vite que 220 km/h ?.

Ben Shelton : (rires) Pourquoi lui donner une ques­tion ? Il faisait froid dehors, je pense que c’est la raison prin­ci­pale. J’étais concentré sur des zones plus cachées, mais je n’y suis pas arrivé. Donc j’aurai peut‐être dû servir plus fort. Je le ferai la prochaine fois. Laissez entrer n’im­porte qui ici à ce stade (sourire). »