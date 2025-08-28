Très solide vainqueur de Carreno Busta au deuxième tour de l’US Open cette nuit (6−4, 6–2, 6–4), Ben Shelton a eu la surprise de voir sa petite amie, Trinity Rodman, fille de l’ancien basketteur Dennis Rodman, lui poser une question à propos de son service en conférence de presse.
Et après avoir fait un peu d’humour, l’Américain a joué le jeu.
Trinity Rodman out here asking the tough questions of Ben Shelton 😅 pic.twitter.com/GofD84LNXY— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025
Trinity Rodman : « Comment te sens‐tu après ne pas avoir réussi à servir plus vite que 220 km/h ?.
Ben Shelton : (rires) Pourquoi lui donner une question ? Il faisait froid dehors, je pense que c’est la raison principale. J’étais concentré sur des zones plus cachées, mais je n’y suis pas arrivé. Donc j’aurai peut‐être dû servir plus fort. Je le ferai la prochaine fois. Laissez entrer n’importe qui ici à ce stade (sourire). »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 12:26