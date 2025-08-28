Consultant pour TNT Sports, John a lâché une petite bombe concernant Carlos Alcaraz qui ne cesse de l’impressionner.
« Ce Carlos Alcaraz, âgé de 21 ou 22 ans, est le jeune joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu sur un court de tennis. Il surpasse même Roger Federer, Nadal et Djokovic, pour lesquels j’ai beaucoup de respect. J’idolâtrais Rod Laver, j’ai joué contre Pete Sampras, mais ce garçon est incroyablement doué quand il est en forme. C’est l’un des joueurs les plus rapides qui aient jamais foulé un court, il a une personnalité incroyable et une attitude extraordinaire. Il maîtrise tous les coups possibles et imaginables. Tout »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 11:57