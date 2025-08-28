AccueilUS OpenJohn McEnroe est catégorique : "Ce Carlos Alcaraz est le jeune joueur...
US Open

John McEnroe est caté­go­rique : « Ce Carlos Alcaraz est le jeune joueur le plus talen­tueux que j’ai jamais vu. Il surpasse même Federer, Nadal et Djokovic pour qui j’ai beau­coup de respect »

Consultant pour TNT Sports, John a lâché une petite bombe concer­nant Carlos Alcaraz qui ne cesse de l’impressionner.

« Ce Carlos Alcaraz, âgé de 21 ou 22 ans, est le jeune joueur le plus talen­tueux que j’ai jamais vu sur un court de tennis. Il surpasse même Roger Federer, Nadal et Djokovic, pour lesquels j’ai beau­coup de respect. J’idolâtrais Rod Laver, j’ai joué contre Pete Sampras, mais ce garçon est incroya­ble­ment doué quand il est en forme. C’est l’un des joueurs les plus rapides qui aient jamais foulé un court, il a une person­na­lité incroyable et une atti­tude extra­or­di­naire. Il maîtrise tous les coups possibles et imagi­nables. Tout »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 11:57

