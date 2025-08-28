AccueilUS OpenOstapenko sur Townsend : "Je ne suis pas raciste. c'est juste la...
Ostapenko sur Townsend : « Je ne suis pas raciste. c’est juste la première fois que j’af­fronte une personne aussi irrespectueuse »

Antoine Touchard
Antoine Touchard

Accusé de racisme, Jelena Ostapenko a été obligé de recti­fier le tir. Elle a donc posté un message où elle résume à sa manière ce qu’il s’est passé lors de son duel face à Townsend. Visiblement les deux cham­pionnes n’ont pas vrai­ment la même percep­tion des choses qui se sont passées sur le terrain.

« Waouh, j’ai reçu un nombre incroyable de messages qui m’ac­cuse d’être raciste. Je n’ai jamais été raciste et je n’au jamais jugé une personne en fonc­tion de son pays ou de ses origines. Il y a juste des règles dans le tennis et ceci même si le public est derrière vous. Vous pouvez utliser cela avec fair play. Malheureusement venant d’un petit pays je n’a pas la chance de pouvoir avoir beau­coup de fans derrière moi ou de jouer chez moi. J’adore l’US Open et jouer ici mais c’est la première fois que j’af­fronte une personne aussi irrespectueuse »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 11:20

