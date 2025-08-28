Accusé de racisme, Jelena Ostapenko a été obligé de recti­fier le tir. Elle a donc posté un message où elle résume à sa manière ce qu’il s’est passé lors de son duel face à Townsend. Visiblement les deux cham­pionnes n’ont pas vrai­ment la même percep­tion des choses qui se sont passées sur le terrain.

Jelena Ostapenko responds on IG to people calling her a racist after her & Taylor Townsend’s argu­ment at U.S. Open



"I was NEVER racist in my life and I respect all nations of people in the world, for me it doesn't matter where you come from." — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

« Waouh, j’ai reçu un nombre incroyable de messages qui m’ac­cuse d’être raciste. Je n’ai jamais été raciste et je n’au jamais jugé une personne en fonc­tion de son pays ou de ses origines. Il y a juste des règles dans le tennis et ceci même si le public est derrière vous. Vous pouvez utliser cela avec fair play. Malheureusement venant d’un petit pays je n’a pas la chance de pouvoir avoir beau­coup de fans derrière moi ou de jouer chez moi. J’adore l’US Open et jouer ici mais c’est la première fois que j’af­fronte une personne aussi irrespectueuse »