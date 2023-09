Pas de répit après l’US Open, place à la phase de groupes de la Coupe Davis a lieu du 12 au 17 septembre à Valence pour la Serbie. Après l’annonce de la non‐participation d’Alcaraz pour l’équipe d’Espagne, les inter­ro­ga­tions concer­naient Djokovic. En effet, le Serbe aurait pu s’octroyer une pause bien méritée après son épopée à New‐York, mais il a tenu sa promesse ! Le capi­taine de l’équipe Serbe, Viktor Troicki, a confirmé sa présence en confé­rence de presse en le félicitant.

« Après avoir remporté l’US Open la nuit dernière, la première chose que je voudrais faire est de le féli­citer. C’est une réali­sa­tion incroyable, tant pour le tennis que pour le monde du sport en général. Je ne me souviens pas d’une maîtrise égale dans le monde du sport, alors mes plus sincères féli­ci­ta­tions à lui. Heureusement pour nous, au début de l’année, il a avoué que l’un de ses grands objec­tifs en 2023 était la Coupe Davis et faire partie de cette équipe, faire à nouveau partie de ces batailles, alors nous l’at­ten­dons mercredi prochain, où il commen­cera à s’en­traîner avec nous. »

Djokovic manquera le premier match contre la Corée puis­qu’il passera d’abord par son pays pour célé­brer briè­ve­ment son titre. Puis il prendra un avion en direc­tion de l’Espagne pour rejoindre le reste de ses coéquipiers.