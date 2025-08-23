Comme lors des autres Grand Chelems, Alexander Zverev est en embuscade parmi les favoris, derrière le duo de tête Jannik Sinner Carlos Alcaraz. Le triple finaliste en Majeurs pourrait rencontrer successivement l’Italien et le numéro deux mondial pour être sacré le 7 septembre prochain.
Interroger sur sa façon d’aborder l’US Open, avec la présence de ses deux rivaux, le champion olympique 2021 a fait preuve d’humour en avançant qu’une élimination précoce des deux ne serait pas pour lui déplaire. Même si ce scénario est hautement improbable.
« Ce serait génial de battre Sinner en demi‐finale et Alcaraz en finale. Mon rêve est de remporter les tournois les plus importants en battant les meilleurs joueurs. Si je soulève la coupe, j’aurai le sentiment de la mériter si j’ai battu les meilleurs. Mais ne vous méprenez pas, s’ils sont éliminés au premier tour et que je me retrouve en finale contre le 50e joueur mondial, eh bien, dites‐moi où je dois signer ! », a commenté le numéro trois mondial, dans des propos rapportés par Ubitennis.
