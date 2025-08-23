Comme lors des autres Grand Chelems, Alexander Zverev est en embus­cade parmi les favoris, derrière le duo de tête Jannik Sinner Carlos Alcaraz. Le triple fina­liste en Majeurs pour­rait rencon­trer succes­si­ve­ment l’Italien et le numéro deux mondial pour être sacré le 7 septembre prochain.

Interroger sur sa façon d’aborder l’US Open, avec la présence de ses deux rivaux, le cham­pion olym­pique 2021 a fait preuve d’hu­mour en avan­çant qu’une élimi­na­tion précoce des deux ne serait pas pour lui déplaire. Même si ce scénario est haute­ment improbable.

« Ce serait génial de battre Sinner en demi‐finale et Alcaraz en finale. Mon rêve est de remporter les tour­nois les plus impor­tants en battant les meilleurs joueurs. Si je soulève la coupe, j’aurai le senti­ment de la mériter si j’ai battu les meilleurs. Mais ne vous méprenez pas, s’ils sont éliminés au premier tour et que je me retrouve en finale contre le 50e joueur mondial, eh bien, dites‐moi où je dois signer ! », a commenté le numéro trois mondial, dans des propos rapportés par Ubitennis.