Si c’est déjà le match le plus long de cette édition 2023 de Roland‐Garros, le duel entre Daniel Altmaier et Jannik Sinner est sans conteste le plus beau de cette quin­zaine pour le moment.

Vainqueur d’une énorme bataille de 5h30 de jeu, ce jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros, le joueur alle­mand, classé au 79e rang mondial et huitième de fina­liste en 2020, a litté­ra­le­ment fondu en larmes quelques secondes après la balle de match.

Moment abso­lu­ment magique, après 5h26 d’un immense combat. Les fris­sons et les larmes aux yeux. 😍



June 1, 2023

Submergé par l’émo­tion après être sorti vivant de cette partie phéno­mé­nale au cours de laquelle il a sauvé deux balles de match sur le service de son adver­saire dans la quatrième manche, Altmaier, qui affron­tera Grigor Dimitrov pour une nouvelle place en huitièmes de finale, se souviendra long­temps de ce moment.