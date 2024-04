C’est sans aucun l’une des belles images de ces derniers jours dans le monde du tennis.

Tous deux âgés de plus de 50 ans, Andre Agassi et Steffi Graf, deux légendes abso­lues de ce sport et en couple depuis de nombreuses années, ont ressorti leur raquette pour disputer selon toutes vrai­sem­blance un match de double mixte.

Et à en juger la vidéo ci‐dessous postée par le Kid de Las Vegas sur son compte Instagram, ça sort encore très bien de la raquette.

Andre Agassi (53 ans) et Steffi Graf (54 ans). Légendes. 😍



🎥 IG/agassi — Tennis Legend (@TennisLegende) April 13, 2024

Toujours un plaisir de revoir de telles légendes sur un court de tennis.