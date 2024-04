Alors que le Masters 1000 de Monte‐Carlo touche à sa fin, le direc­teur du tournoi, David Massey, s’est présenté ce dimanche en confé­rence de presse afin de dresser le bilan de cette édition 2024.

Forcément inter­rogé sur la gros­sière erreur d’ar­bi­trage dont a été victime Jannik Sinner lors de sa défaite face à Stefanos Tsitsipas en demi‐finales ce samedi, David Massey a estimé que cela faisait fina­le­ment partie du jeu tout en rappe­lant que ce type d’er­reur ne sera plus possible l’année prochaine avec l’ar­rivée du Hawk‐Eye.

« C’est diffi­cile, et c’est pour­quoi l’ATP veut vrai­ment avoir le meilleur système pour les déci­sions au niveau des lignes, mais je crois que les juges de ligne qui sont ici sont de très grande qualité. La sélec­tion est diffi­cile et ils viennent de partout dans le monde. Alors bien sûr, quand quelque chose se passe sur un point clé comme hier (samedi), c’est diffi­cile, mais cela fait aussi, selon moi, partie de l’his­toire du tennis. Mais de toute façon, l’année prochaine, ce sera élec­tro­nique. Cette déci­sion a été confirmée, et à moins que l’ATP ne change d’avis, il n’y aura plus de juge de lignes l’année prochaine ici. »