La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

On remonte le temps. En 1995, Andre Agassi aborde l’US Open dans la peau du numéro 1 mondial. Au deuxième tour, l’Américain est bousculé par Alex Corretja (28e à l’époque) mais il s’imposera 5-7, 6-3, 5-7, 6-0, 6-2. Le Kid de Las Vegas a marqué les esprits durant cette rencontre avec un smash dos au filet totalement improbable. Même l’Espagnol n’en revient pas. Andre Agassi ira jusqu’en finale où il s’inclinera face à Pete Sampras (6-4, 6-3, 4-6, 7-5).