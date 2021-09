Emma Raducanu va‐t‐elle confirmer après son US Open vire­vol­tant ? C’est évidem­ment la ques­tion qui brûle les lèvres de millions de fans et d’observateurs.

Fortement solli­citée ces deux dernières semaines, la Britannique devra mettre de côté cette nouvelle popu­la­rité et retrouver son incroyable et envou­tante insou­ciance new‐yorkaise. Présente dès le 7 octobre prochain pour le WTA 1000 d’Indian Wells, on devrait avoir un premier élément de réponse sur un tournoi exigeant.

En atten­dant, la nouvelle star du tennis féminin n’a rien perdu de son redou­table jeu de jambes et de se frappe de balle pure lors de son dernier entraînement.