Et si, en dehors du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), Gaël Monfils était le joueur le plus aimé du public ?

Aux Etats‐Unis, le charis­ma­tique fran­çais de 37 ans semble en tout cas extrê­me­ment apprécié et soutenu.

La preuve avec cette immense ovation avant de servir pour rester dans le match face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où Monfils aura régalé les fans et sorti avec la manière Max Purcell, Hubert Hurkacz et Cameron Norrie.

Magnifique.