Le site améri­cain Sportskeeada rapporte des propos de Carlos Alcaraz qui vont sûre­ment motiver la fameuse jeune géné­ra­tion. Si l’Espagnol a confirmé que sa victoire face à Novak était avant tout un exploit très personnel, il comprend aussi que ce succès peut fina­le­ment donner des idées aux autres prétendants.

« Je l’ai fait pour moi, pas pour la géné­ra­tion du tennis, honnê­te­ment. C’était génial. Battre Novak Djokovic à son meilleur niveau, à ce stade, entrer dans l’his­toire, être celui qui l’a battu après 10 ans d’in­vin­ci­bi­lité sur ce court, c’est incroyable pour moi. C’est quelque chose que je n’ou­blierai jamais, c’est sûr. Après, comme je l’ai dit, c’est aussi formi­dable pour la nouvelle géné­ra­tion, je pense, de me voir le battre et de leur faire penser qu’ils sont capables de le faire aussi. C’est super pour moi et je pense que c’est aussi super pour les jeunes joueurs »