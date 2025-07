Consultant pour beIN Sports pendant Wimbledon, Alizé Cornet a été inter­rogé par L’Equipe sur le cas Raducanu avant le duel au troi­sième tour à Wimbledon entre la Britannique et Aryna Sabalenka. La Française a souligné les diffi­cultés auxquelles la lauréate de l’US Open 2021 fait face en raison de la forte média­ti­sa­tion qui l’en­toure depuis plusieurs années.

« D’avoir gagné un Grand Chelem si jeune (US Open 2021 à 19 ans, ndlr) et d’être aussi très jolie, ce n’est pas que ça la dessert, mais elle rameute encore plus d’at­ten­tion. Les médias ont parfois tendance à en rajouter des couches, encore plus en Angleterre, et l’his­toire avec Alcaraz, tout le monde a voulu surfer dessus pour faire parler. Elle a fait le dos rond et l’a bien pris. Ce qui est impor­tant pour elle, c’est de faire parler d’elle grâce à ses résul­tats. Et c’est ce qui se passe cette semaine (…) Est‐ce qu’elle n’est pas en train de trouver la clé pour mettre certaines choses de côté et ne pas tout absorber ? C’est quelque chose qui vient avec l’âge, elle a 22 ans main­te­nant, elle a pris en expé­rience. Si elle gagne contre Sabalenka, au moins, elle mettrait les points sur les i. Je pense que l’his­toire avec Alcaraz, on va vite l’oublier. »