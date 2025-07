Ce premier tour de cette édition 2025 de Wimbledon est déci­dé­ment tota­le­ment fou.

Après, lisez bien, Musetti (7e tête de série), Rune (8e), Medvedev (9e), Cerundolo (16e), Popyrin (20e), Tsitsipas (24e), Shapovalov (27e), Bublik (28e), Michelsen (30e), Griekspoor (31e) et Berrettini (32e), c’est au tour de la tête de série numéro 4 du tournoi, Alexander Zverev, de se faire éliminer dès son entrée en lice sur le gazon londonien.

Et comme pour Medvedev et Tsitsipas, respec­ti­ve­ment battus par Benjamin Bonzi et Valentin Royer, la perfor­mance est à mettre sur le compte d’un joueur fran­çais en la personne d’Arthur Rinderknech, après une énorme bataille de 4h45 de jeu disputée sur deux jours : 7–6(3), 6–7(8), 6–3, 6–7(5), 6–4.

Win‐derknech stuns on Centre Court ✨



The Frenchman takes down No.3 seed in a mara­thon match, winning 7–6(3), 6–7(8), 6–3, 6–7(5), 6–4 in 4 hours and 40 minutes 🇫🇷#Wimbledon pic.twitter.com/Q8sP7S5pN2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Si l’Allemand s’est, comme à son habi­tude, montré extrê­me­ment passif, Arthur a au contraire fait preuve de beau­coup d’agres­si­vité en distil­lant pas moins de 79 coups gagnants dont 25 aces.

Une victoire majus­cule pour celui qui est entraîné provi­soi­re­ment par Lucas Pouille et dont l’al­chimie semble fonc­tionner à merveille.

Pour une place au troi­sième tour, l’ac­tuel 72e mondial affron­tera le lucky loser, Cristian Garin, 110e mondial. Un match tout à fait à sa portée.