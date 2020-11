L’Italien qui a réalisé une bonne saison. Il finit à la 76ème place mondial. C’est le plus haut classement de sa carrière. Pour faire le bilan de cette année si spéciale, Salvatore s’est livré au média Tuttosport, quotidien sportif de Turin. « J’ai conscience que nous avons été des privilégiés. Même s’il y a eu un arrêt, nous avons pu par la suite jouer et aussi gagner notre vie, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Je suis donc très reconnaissant de cela et je suis aussi heureux de mes performances. Maintenant, on attend tous avec impatience de connaitre les directives pour aller en Australie et nous espérons que nous pourrons jouer toute l’année un peu comme avant. En 2021, je pourrais donc peut-être réalisé mon rêve d’enfance à savoir bien réussir à Wimbledon et peut-être qui sait, jouer sur ce central qui est un lieu mythique pour moi » a expliqué l’Italien. Un rêve un peu étonnant pour un transalpin car on ne peut pas dire que le gazon soit leur surface préférée.