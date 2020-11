Après son aventure ubuesque à Parme en Italie, Constant Lestienne avait promis qu’il ferait tout pour être prêt pour le dernier challenger de l’année organisé en Europe. Lorsqu’il avait été interrogé par nos amis Benoit Maylin et Julien Varlet de l’émission sans Filet de Winamax, Constant avait expliqué que ce confinement forcé de plus de 21 jours l’avait forcément frustré. « Ce qui était le plus dur c’était de rester dans ma chambre alors que mes potes pouvaient jouer. C’est pour cela que j’ai envie de tout mettre en oeuvre pour être compétitif à Maia Portugal pour le dernier challenger de l’année ».

Visiblement c’est le cas puisque le Tricolore est dans le tableau.

Actuellement 225ème, Constant veut finir l’année en beauté. Il connait bien les lieux puisqu’il avait perdu en finale la saison passée. Cette édition 2020 est logiquement plus relevée que la précédente.