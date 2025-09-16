AccueilATPHugo Gaston sur Stan Wawrinka après l'avoir battu en finale : "À...
Hugo Gaston sur Stan Wawrinka après l’avoir battu en finale : « À 40 ans, j’aimerais être en forme comme lui »

Par Baptiste Mulatier

« Ce n’est pas bon d’avoir 40 ans, mais c’est toujours un kiff d’être sur le terrain grâce au public, aux émotions et au soutien qu’il me donne », a réagi Stanislas Wawrinka après sa défaite contre Hugo Gaston en finale du Challenger de Rennes dimanche.

Le Français a lui rendu hommage au triple lauréat en Grand Chelem, toujours aussi passionné à 40 ans, malgré un net recul au clas­se­ment (il est aujourd’hui 137e mondial),

« À 40 ans, j’aimerais être en forme comme lui », a déclaré Hugo Gaston dans des propos relayés par Ouest France.

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 11:20

