Lors d’une interview accordée au média polonais Sport, l’entraîneur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a évoqué un trait de caractère de sa joueuse, sextuple lauréate en Grand Chelem.
« Elle est un peu têtue, mais c’est naturel : quand on réussit d’une certaine manière, on veut s’y tenir. Il n’est alors pas facile de se convaincre de faire certaines choses un peu différemment. Il faut parfois essuyer quelques échecs. Pendant les entraînements, Iga n’est pas quelqu’un qui accepte immédiatement tout ce que je lui dis, mais plutôt quelqu’un qui y réfléchit, qui en discute parfois avec les autres membres de l’équipe et qui finit par essayer. Et lorsqu’elle croit en quelque chose et sent que cela fonctionne, elle l’intègre assez rapidement dans son système. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 10:58