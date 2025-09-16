AccueilWTAWim Fissette, coach de Swiatek : "Iga est un peu têtue. Elle...
WTA

Wim Fissette, coach de Swiatek : « Iga est un peu têtue. Elle n’ac­cepte pas immé­dia­te­ment tout ce que je lui dis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

200

Lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, l’entraîneur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a évoqué un trait de carac­tère de sa joueuse, sextuple lauréate en Grand Chelem. 

« Elle est un peu têtue, mais c’est naturel : quand on réussit d’une certaine manière, on veut s’y tenir. Il n’est alors pas facile de se convaincre de faire certaines choses un peu diffé­rem­ment. Il faut parfois essuyer quelques échecs. Pendant les entraî­ne­ments, Iga n’est pas quel­qu’un qui accepte immé­dia­te­ment tout ce que je lui dis, mais plutôt quel­qu’un qui y réflé­chit, qui en discute parfois avec les autres membres de l’équipe et qui finit par essayer. Et lors­qu’elle croit en quelque chose et sent que cela fonc­tionne, elle l’in­tègre assez rapi­de­ment dans son système. »

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 10:58

Article précédent
Rune : « Plusieurs joueurs m’ont dit qu’ils préfé­raient cette compé­ti­tion aux tour­nois du Grand Chelem »
Article suivant
Hugo Gaston sur Stan Wawrinka après l’avoir battu en finale : « À 40 ans, j’aimerais être en forme comme lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.