Lors d’une inter­view accordée au média polo­nais Sport, l’entraîneur d’Iga Swiatek, Wim Fisette, a évoqué un trait de carac­tère de sa joueuse, sextuple lauréate en Grand Chelem.

« Elle est un peu têtue, mais c’est naturel : quand on réussit d’une certaine manière, on veut s’y tenir. Il n’est alors pas facile de se convaincre de faire certaines choses un peu diffé­rem­ment. Il faut parfois essuyer quelques échecs. Pendant les entraî­ne­ments, Iga n’est pas quel­qu’un qui accepte immé­dia­te­ment tout ce que je lui dis, mais plutôt quel­qu’un qui y réflé­chit, qui en discute parfois avec les autres membres de l’équipe et qui finit par essayer. Et lors­qu’elle croit en quelque chose et sent que cela fonc­tionne, elle l’in­tègre assez rapi­de­ment dans son système. »