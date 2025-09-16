Vice‐capitaine de la Team World lors de la prochaine Laver Cup (la compétition co‐fondée en 2017 par Roger Federer avec son agent, Tony Godsick), Patrick Rafter s’est remémoré son premier match contre Roger Federer en 1999 à Roland‐Garros. Il s’était imposé en quatre sets face au Suisse (5−7 6–3 6–0 6–2)
« C’était un jeune joueur prometteur. Ce gars est bon. Il n’avait que 17 ans et jouait avec une wild card. Je suis sorti du court et j’ai dit : ‘Bon sang, il sait ce qu’il fait. Il est juste doux. Il va devoir apprendre à jouer avec le temps.’ J’ai eu l’occasion de jouer contre lui à plusieurs reprises. La dernière fois, j’ai remporté une victoire serrée [4–6, 7–6(6), 7–6(4)]. Il avait des balles de match contre moi. Je me suis dit : ‘Il est temps de quitter le jeu.’ On pouvait voir à quel point ses coups étaient magnifiques. C’est un joueur révolutionnaire qui a changé le jeu. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 11:57