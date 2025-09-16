Vice‐capitaine de la Team World lors de la prochaine Laver Cup (la compé­ti­tion co‐fondée en 2017 par Roger Federer avec son agent, Tony Godsick), Patrick Rafter s’est remé­moré son premier match contre Roger Federer en 1999 à Roland‐Garros. Il s’était imposé en quatre sets face au Suisse (5−7 6–3 6–0 6–2)

« C’était un jeune joueur promet­teur. Ce gars est bon. Il n’avait que 17 ans et jouait avec une wild card. Je suis sorti du court et j’ai dit : ‘Bon sang, il sait ce qu’il fait. Il est juste doux. Il va devoir apprendre à jouer avec le temps.’ J’ai eu l’oc­ca­sion de jouer contre lui à plusieurs reprises. La dernière fois, j’ai remporté une victoire serrée [4–6, 7–6(6), 7–6(4)]. Il avait des balles de match contre moi. Je me suis dit : ‘Il est temps de quitter le jeu.’ On pouvait voir à quel point ses coups étaient magni­fiques. C’est un joueur révo­lu­tion­naire qui a changé le jeu. »