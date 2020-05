Lors son long entretien pour Sky Sport, Novak Djokovic est revenu en arrière et a tenté de pointer le match où il avait été selon lu au sommet de son art. Le Serbe a eu une réponse rapide même s’il y a deux moments qu’il ne parvient pas à départager : « C’est difficile, très difficile, je n’arrive pas à faire un choix entre ma finale de l’an dernier à Wimbledon face à Roger Federer et celle en Australie en 2012 face à Rafael Nadal. Contre Roger, ce qui m’a le plus impressionné, c’est la qualité technique que l’on a proposé aux fans, et je dois dire que je vais me souvenir longtemps du tie-break quasi parfait que j’ai réalisé pour pouvoir soulever le trophée. Je m’en souviens comme si c’était hier. »