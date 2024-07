Lors de son huitième de finale contre Holger Rune ce lundi soir à Wimbledon, Novak Djokovic a plusieurs fois cru entendre des huées du public (ou plutôt des « Ouhhhh ») lorsque le public criait « Rune » (ce qui sonnait « Rouuuuune »).

Au micro du Centre Court après sa victoire auto­ri­taire en trois sets, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, très remonté, a fait passer un message à certains spec­ta­teurs selon lui « irrespectueux ».

Rishi Persad (inter­vie­weur) : « J’espère qu’ils criaient simple­ment ‘Rune’, sans vous manquer de respect.

Djokovic : « Non non Non. Je ne l’ac­cepte pas. Je sais qu’ils encou­ra­geaient Rune, mais c’était une excuse pour huer aussi. Je suis sur le circuit depuis 20 ans, on ne me la fait pas. J’ai joué dans un envi­ron­ne­ment beau­coup plus hostile, croyez‐moi, vous ne pouvez pas me toucher ».