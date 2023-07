Lors de sa confé­rence de presse suite à sa défaite face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic a forcé­ment été inter­rogé sur la riva­lité avec le joueur espa­gnol, riva­lité qui pour­rait défi­ni­ti­ve­ment éclore après ce revers londo­nien. Et visi­ble­ment, le Serbe ne dirait pas non à une revanche dès le mois de septembre prochain à l’oc­ca­sion du dernier Grand Chelem de la saison.

« Pour mon bien, j’es­père que c’est le début d’une grande riva­lité (sourire). Il va être sur le circuit pendant encore un bout de temps, alors que je ne sais pas combien de temps il me reste. On verra. Pour l’ins­tant, nous n’avons disputé que trois matches, dont deux cette année, mais déjà en Grand Chelem. J’espère qu’on se jouera à l’US Open. Je pense que c’est bon pour le tennis quand les numéros 1 et 2 mondiaux s’af­frontent dans un match de presque 5 heures qui est passion­nant. Il n’y a rien de mieux pour notre sport, alors pour­quoi pas ? »