Battu par Nicolas Jarry dès le premier tour de Wimbledon alors qu’il menait deux sets à zéro, Holger Rune a mani­fes­te­ment été victime d’un problème physique au niveau du genou, comme il l’a révélé en confé­rence de presse d’après match.

Mais le Danois n’était certai­ne­ment pas obligé d’ajouter qu’il aurait de toute façon battu presque à coup sûr son adver­saire chilien sans cette gêne. Une décla­ra­tion qui ne va pas adoucir sa répu­ta­tion de joueur arro­gant et mauvais perdant.

« Je pense avoir bien commencé le match, en jouant bien. Puis, le troi­sième set a été un peu malchan­ceux. Au quatrième, j’ai commencé à sentir mon genou et ils m’ont soigné. À partir de ce moment‐là, je n’ai plus jamais réussi à servir et à frapper mon revers comme je l’avais fait dans les deux premiers sets. Dans des condi­tions normales, je le bats neuf fois sur dix, avec tout le respect que je dois à Nicolas Jarry. Évidemment, aujourd’hui (lundi), je n’ai pas eu la vie facile avec mon genou, ce n’était pas génial. »