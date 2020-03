Interrogé par nos confrères d’UbiTennis, Jamie Murray a évoqué l’idée du huis clos pour le tournoi de Wimbledon. Pour le Britannique, c’est tout simplement inconcevable : « Ce n’est pas amusant de jouer dans un stade vide. Il n’y a pas d’ambiance. Les fans sont une grande partie du sport. Ils parviennent à faire ressortir le meilleur des athlètes. Imaginez une finale entre Nadal et Djokovic dans un stade vide, c’est impossible. Ce ne serait pas la même chose. » On peut suivre l’Ecossais dans son raisonnement et d’ailleurs le All England Club depuis le début n’a jamais évoqué cette idée.