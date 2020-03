Nous avons joint la société Polytan en France, qui appartient au même groupe (Sport Group) que Laykold qui a été chois par l’USTA comme fournisseur officiel de la surface de l’US Open. Pascal Haduch en charge du tennis a confirmé que la rapidité de la surface de l’US Open dépend de plusieurs facteurs : « Aujourd’hui, on ne peut pas dire que la surface sera plus lente ou plus rapide. C’est une résine, et sa lenteur ou sa rapidité dépend du degré de « silice » que l’on incorpore au moment où l’on applique la résine. En France, nous sommes les fournisseurs de Quimper, Saint Brieuc, les Internationaux de Vendée, de Brest, d’Orléans et de Rennes. A chaque fois, il y a une réflexion avec l’organisateur et c’est lui qui décide sachant que plus on met de silice plus la surface sera lente et inversement. »