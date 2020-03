Cela va être un peu long cette période de confinement et les joueurs tentent de garder le contact en expliquant leur vie de tous les jours. Comme c’est rare, on vous propose donc ce post de Rafael Nadal car on voir rarement l’Espagnol avec autre chose qu’une raquette dans sa main : « Bonjour à tous ! Me revoilà… Aujourd’hui, je fais aussi la cuisine pour ma femme et moi… on va voir si vous réussissez à trouver ce que je fais… la réponse sera donnée plus tard… »