Djokovic a été battu dimanche en finale de Wimbledon par Carlos Alcaraz. Cette défaite met fin à une série de 4 titres d’affilée au All England Club pour le Serbe. Cette défaite a d’ailleurs marqué l’apparition d’un nouveau record pour Novak : il est celui qui a perdu le plus de finales de Grand Chelem (12).

C’est en réac­tion à ce record que le jour­na­liste monté­né­grin, Nebojsa Sofranac, a attribué un nouveau surnom à Djokovic au travers d’un post Facebook :

« Alcaraz a donné un nouveau surnom à Novak. LOAT (loser of all time), pas moins de 12 finales perdues, le plus grand nombre dans l’ère ouverte, il est le « perdant de tous les temps »

Une décla­ra­tion et un surnom qui n’ont pas vrai­ment plu au père de Nole, Srdjan Djokovic, qui ne s’est pas gêné pour répondre au jour­na­liste dans des propos accordés au média serbe Republika.

« Que Dieu aide cet homme. S’il peut même être aidé, et s’il veut vrai­ment dire tout ce qu’il a écrit »