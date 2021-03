C’est peu dire que les travaux d’ex­pan­sion du All England Club de Wimbledon ne sont pas encore d’ac­tua­lité. Alors qu’ils étaient supposés commencer dans les prochains mois, lesdits travaux ont été retardés par les négo­cia­tions entre les admi­nis­tra­tions locales et et le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du tournoi, et ne pour­ront commencer avant l’été prochain, date à laquelle les permis de construire seront demandés.

A partir de là, il faudra encore attendre « au moins six ans pour construire les champs, et deux de plus pour que ceux‐ci soient suffi­sam­ment mûrs pour être utilisés pour les cham­pion­nats », selon un docu­ment consul­tatif. Ce qui ne permet­trait pas de boucler le projet avant la fin de la décennie 2020, comme le relate Stuart Fraser pour le Times.

Pour rappel, le All England Club avait dépensé pas moins de 63,75 millions de livres (soit près de 74 millions d’euros) afin de faire l’ac­qui­si­tion du Wimbledon Park Golf Club et de ses terrains, en 2018. Le tout afin de tripler la surface actuelle du Grand Chelem britan­nique et enfin accueillir les quali­fi­ca­tions pour Wimbledon sur place, au lieu de Roehampton comme c’est le cas actuel­le­ment. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, donc…