Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, l’Angevin qui présente un sacré palmarès sur herbe (4 titres) évoque le cas Alcaraz. Même s’il est très enthou­siaste concer­nant les perfor­mance de l’Espagnol sur gazon, il tempère un peu les ardeurs des plus optimistes.

« Sur la ques­tion des plus grands serveurs sur gazon, on oublie trop vite que Pete Sampras a gagné le trophées sept fois en huit ans et on oublie que Roger Federer, de loin le numéro 1 selon moi avec 12 finales en seize ans dans le temple. Je ne pense pas que Carlos puisse un jour le détrôner arith­mé­ti­que­ment. Car en plus de ses 8 Wimbledon, Roger a aussi 10 Halle à son palmarès »