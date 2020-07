Dans un entretien accordé au site de l’ATP, Francis Roig l’un des coach de Rafael Nadal s’est penché sur les aptitudes de son poulain à être performant sur l’herbe.

Selon lui, Rafa, est aussi un spécialiste du gazon : « Pour moi, il y a un avant et un après au sujet de Rafa sur l’herbe. Au début, il basait sa performance juste en mettant une grande intensité, ce qui avait pour effet d’intimider son adversaire. Il bougeait bien et mettait beaucoup de rythme. Puis, au fil des ans, il a évolué avec un jeu construit autour de plus de variations, l’utilisation du slice. Maintenant, à mon goût, il joue mieux sur l’herbe que sur les terrains durs. Il aime cette partie de la tournée. Jouer cinq finales consécutives dans un tournoi comme Wimbledon est un exploit assez incroyable. D’autant plus que Rafa a toujours eu un handicap en arrivant un peu plus fatigué nerveusement et physiquement à cause de Roland-Garros. »