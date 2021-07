Demi‐finaliste malheu­reuse face à Karolina Pliskova ce jeudi malgré le gain du premier set (7–5, 4–6, 4–6), Aryna Sabalenka était force­ment très déçue lors­qu’elle s’est présentée en confé­rence de presse d’après match. Quelque peu rattrapée par l’évè­ne­ment (c’était sa première demi‐finale en Grand Chelem, ndlr), la Biélorusse, consciente de ses forces, recon­nait qu’elle doit encore progresser d’un point de vue mental.

« Je pense que j’ai le jeu pour gagner un Grand Chelem mais tout se résume à l’as­pect mental dans ce sport. Peut‐être que lors des prochaines demi‐finales ou finales, je ferai davan­tage confiance à mon tennis et jouerai plus agres­si­ve­ment. La vérité est que je n’ai rien à perdre, et aujourd’hui j’ai senti que j’avais quelque chose à perdre. Parfois j’étais un peu nerveuse. »