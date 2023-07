« Avant de commencer, je voudrais dire que je ne vais pas parler de poli­tique. Je suis ici pour parler unique­ment de tennis. Si vous avez des ques­tions poli­tiques, vous pouvez les poser à la WTA ou au tournoi et ils vous enver­ront les trans­crip­tions de mes réponses lors des tour­nois précé­dents », a lâché Aryna Sabalenka dès son arrivée en confé­rence de presse à Wimbledon.

Une décla­ra­tion qui a mis Sergiy Stakhovsky hors de lui. L’Ukrainien, ex‐31e joueur mondial, s’est lâché dans des propos accordés au Guardian.

« L’année dernière, Wimbledon a fait preuve d’une grande bravoure (en bannis­sant les joueurs russes et biélo­russes). Pourtant, un an plus tard, nous avons Sabalenka qui n’est pas disposée à répondre à une ques­tion directe, à savoir si elle condamne, en tant qu’in­di­vidu, les actes commis par son pays. On peut dire que l’année dernière, ils avaient peur pour leur famille, pour leurs proches, peur d’être pour­suivis dans leur pays. Mais pas un an et demi après le début de la guerre, alors qu’ils avaient la possi­bi­lité de partir et d’emmener leur famille avec eux. C’est bizarre. La façon dont Sabalenka se présente comme une victime dans cette situa­tion est juste pathé­tique. Je viens de perdre complè­te­ment le respect que j’avais pour certains joueurs avec qui j’ai joué. Pas en tant que joueur mais en tant qu’êtres humains. »