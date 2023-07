Mats Wilander, consul­tant Eurosport UK, a d’abord tenté d’ex­pli­quer la supé­rio­rité de Novak Djokovic sur gazon avant de poser les enjeux pour le Serbe à Wimbledon, du 3 au 16 juillet.

« S’il gagne, il ne sera plus qu’à un Grand Chelem (l’US Open) de faire le Grand Chelem calen­daire. Et s’il gagne, on peut penser qu’il sera suffi­sam­ment éloigné de Rafael Nadal pour que ce dernier puisse menacer son record (Djokovic comp­te­rait 24 titres du Grand Chelem, contre 22 pour Nadal, ndlr). Je pense donc que le poids des attentes est là, mais je pense qu’il a énor­mé­ment appris de sa défaite en finale de l’US Open 2021 contre Daniil Medvedev, alors que l’his­toire était litté­ra­le­ment en jeu. Bien sûr, le Grand Chelem calen­daire a déjà été fait, mais Novak se démar­que­rait des deux autres grands, Roger et Rafa. »