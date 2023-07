A deux petits jours du début de Wimbledon 2023 (3 au 16 juillet), Daniil Medvedev a livré une analyse inté­res­sante à propos du gazon et de Carlos Alcaraz dans des propos accordés à l’ATP.

« Je pense que le gazon est une surface très inté­res­sante parce que, souvent, je vois quel­qu’un jouer et je me dis : ‘Ce gars peut bien jouer sur gazon norma­le­ment. Il a un gros service, un gros coup droit et il sait comment faire un slice’. Et pour une raison ou une autre, il n’aime pas le gazon. Et puis il y a d’autres types de joueurs comme Alcaraz, dont on pense que son jeu ne convient pas vrai­ment au gazon, peut‐être qu’il ne monte pas souvent au filet, et au final il joue très bien. Il dit lui‐même que c’est sa surface préférée. C’est là que c’est surpre­nant. À mon avis, vu la façon dont Carlos joue sur toutes les surfaces, il peut gagner peut‐être cinq titres à Wimbledon, mais on ne sait jamais. C’est une surface diffi­cile à jouer. Je pense que son poten­tiel est très élevé sur toutes les surfaces, mais le gazon est diffi­cile pour beau­coup de joueurs. Voyons comment il va s’y prendre. »