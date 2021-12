Très touché et impliqué dès les premières heures après le début de l’af­faire Peng Shuai, Nicolas Mahut, direc­teur du WTA 125 d’Angers qui a lieu actuel­le­ment, a lancé un appel à la joueuse chinoise sur les réseaux sociaux ce jeudi.

L’Angevin a tout simple­ment invité l’an­cienne numéro une mondiale en double à venir remettre le trophée à la lauréate de l’évè­ne­ment ce dimanche à Angers. Si l’on doute sincè­re­ment de la réus­site de cette « opéra­tion », ce message de Nicolas a aussi et surtout pour but de réaf­firmer un soutien appuyé à Peng Shuai dans son combat pour la liberté et la vérité.

« Bonjour, c’est Nicolas Mahut. Je suis direc­teur de l’Open P2i Angers Arena Loire. Pour cette première édition, tout se passe bien mais une joueuse nous manque parti­cu­liè­re­ment. Peng Shuai, à défaut de t’avoir sur le terrain cette semaine, je t’in­vite à venir remettre le trophée à la vain­queur du tournoi dimanche, dans ma ville. Peng Shuai, nous t’at­ten­dons », a déclaré le Tricolore dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du tournoi angevin.